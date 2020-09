Achille Lauro, l’annuncio su Twitter: “Ho firmato il più importante contratto discografico degli ultimi 10 anni”

Uno dei cantanti più discussi delle ultime edizioni di Sanremo è certamente Achille Lauro, i cui outfit lasciano sempre senza parole. Nonostante le critiche e gli insulti ricevuti, Achille non si è mai arreso ed è lui stesso a parlarne su Twitter.

L’ANNUNCIO SU TWITTER – Dopo la sua partecipazione all’ultima edizione del Festival, Lauro, all’anagrafe Lauro De Marinis, ha continuato la sua scalata verso il successo. A luglio è infatti uscito il videoclip del suo ultimo singolo Bam Bam Twist, conquistando ancor di più i suoi tanti fan. Inoltre, per la seconda volta, Achille ha voluto mettere nero su bianco molte sue riflessioni. Infatti, è uscito ‘6 marzo – L’ultima notte’ edito Rizzoli e seconda esperienza editoriale per il ragazzo.

I progetti per l’artista non sono finiti qui. L’artista ha voluto annunciare su Twitter di avere in cantiere ben 2 album, ripercorrendo uno stralcio della sua gavetta non proprio rosea: “Ho firmato il piu importante contratto discografico degli ultimi 10 anni. Dormivo su un materasso per terra, adesso scelgo in quale stanza passare la notte e con chi. Sto lavorando a 2 album. Con il primo ci divertiremo, con il successivo cambieremo la musica italiana”.

1969 – ACHILLE IDOL Rebirth – I fan di Lauro sono in pieno fermento, impazienti che esca 1969 – ACHILLE IDOL Rebirth, la rivisitazione del suo già noto album di successo 1969. Il progetto discografico dell’artista uscirà il 25 settembre, ricco di nuovi brani e di collaborazioni. Oltre alle già note tracce come Me ne frego, Rolls Royce, disco saranno presenti nuove canzoni. Attesa è anche Maleducata, canzone di Lauro e colonna sonora di Baby 3, la nuova stagione della serie firmata Netflix. Nell’album sarà presente anche un’altra sorpresa: una riedizione di C’est la vie, questa volta con la collaborazione di Fiorella Mannoia.

Solo ieri il cantante ha voluto svelare la copertina dell’attesissimo disco, rivelando di essersi voluto trasformare nel suo alter-ego Achille Idol: “Mi cingo la fronte con una croce e rinasco nel mio alter-ego”.