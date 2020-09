Acquari: “SONG 1” è una ballata ritmata per cuori solitari

Esce oggi, 21 Settembre, il nuovo singolo di Acquari, SONG 1.

Una canzone dall’atmosfera malinconica che fa riflettere. “A volte si tende a voler conservare, tenere per sé qualcosa o qualcuno che ormai è tempo di lasciare andare… Negli addii sono sempre nascosti nuovi inizi, poi ci si ritrova più forti e più a fuoco di prima.”

Acquari non è un artista come tutti gli altri. In realtà non è neanche un artista solo.

In realtà nessuno sa chi è, cos’è o cosa sono Acquari. Quel che è certo è che si

tratta di un progetto autentico. Un progetto che vede la luce grazie all’unione di un

produttore e di un artista entrambi nati sotto il segno dell’acquario e soprattutto nati

per fare musica. Loro ci mettono la voce, (per ora) voi dategli un volto seguendo le

emozioni della loro musica.

Non resta che ascoltare questa freschissima nuova uscita!