Adam Ounas, i retroscena sulla sua permanenza in azzurro

Nonostante la brutta sconfitta del Napoli in amichevole per 1-5 contro il Benevento, Adam Ounas è risultato ancora una volta tra i migliori. Lo stesso è accaduto durante la partita contro il Genoa a Marassi: subentra al 70′ al posto di uno spento Lozano, e da vivacità all’attacco partenopeo nel finale di gara. Secondo molti addetti ai lavori, Ounas dopo l’esperienza a Crotone è maturato molto, e potrebbe essere l’arma in più del Napoli.

Il giocatore franco-algerino però, è stato vicino al trasferimento verso altri club per tutta l’estate. Inizialmente si parlava di un suo passaggio in Francia al Lione, poi infine verso la chiusura c’è stato un’importante interessamento da parte del Milan. Sarebbe stato mister Spalletti ad opporsi fermamente ad una sua vendita, visto gli ottimi risultati che l’ala azzurra ha dato durante la preparazione estiva.

“Mi serve”, questo il verdetto finale del tecnico di Certaldo sul giocatore ex-Crotone, stando a quanto ha scritto il quotidiano “La Repubblica”. Per questo motivo la società napoletana ha alzato la richiesta sul giocatore, così che il club francese ha virato su Shaqiri, mentre i rossoneri hanno preso all’ultimo minuto Jr. Messias. L’inzio stagione ha dato ragione all’allenatore toscano, visto che Ounas si sta rivelando un ottimo jolly dalla panchina.

Ounas è un classe 1996, e ha solo 24 anni: quindi significa grossi margini di miglioramento. Il calciatore originario di Chambray-lès-Tours, non ha mai potuto esprimere a pieno le sue qualità, a causa del poco spazio concesso nelle esperienze precedenti. Solo lo scorso anno, nella mezza stagione col Crotone, dove in 15 presenze ha realizzato 4 assist e 4 goal (uno di pregevole fattura contro il Torino), ha dimostrato il suo valore.

Chissà se quest’anno non possa essere la stagione della sua definitiva consacrazione, e poter scavalcare pian piano le gerarchie fino a diventare la prima scelta. Ounas può ricoprire tutte le posizioni sulla trequarti, e questa duttilità sarà una risora più che importante. E chissà se non si possa rivelare come l’acquisto in casa, in un calciomercato azzurro molto povero.