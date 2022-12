Adama Traorè-Napoli: gli azzurri potrebbero affondare il colpo

Le squadre italiane, in ferie per la sosta mondiali, sono ormai concentrate sulla prossima sessione di mercato. Gennaio è ormai alle porte e gli scout sono impegnati ad accaparrarsi le offerte migliori.

Strada diversa, invece, quella del Napoli che, come ha più volte fatto sapere il ds Giuntoli, non ha intenzione di concludere importanti operazioni di mercato nella sessione invernale. Gli occhi, però, sono puntati all’estate quando si tornerà a parlare della possibile partenza di Osimhen e Lozano.

Nel mirino di Giuntoli sembra essere entrato Adama Traoré, centrocampista del Wolverhampton che, nonostante il pressing per il rinnovo, sembra essere alla ricerca di una nuova avventura.

Secondo gli ultimi aggiornamenti il Napoli potrebbe provare ad affondare il colpo. Ecco quanto dichiarato ai microfoni di Sportitalia da Alfredo Pedullà: “Il discorso per Adama Traorè è diverso, in quanto potenziale parametro zero: fino a quando l’esterno spagnolo classe 1996 non rinnoverà con il Wolverhampton e non ascolterà altre sirene a gennaio, ci potrebbero essere validi motivi per provare ad andare fino in fondo“.