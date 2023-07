Adama Traore si allontana dal Milan, si avvicina la Roma

Adama Traoré è libero alla scadenza del contratto con il Wolverhampton e la Roma di Mourinho è un’opzione

Dopo diverse settimane in cui si è parlato di un suo possibile arrivo in rossonero, Fabrizio Romano ha riferito che la dirigenza del Milan ha abbandonato l’interesse per il giocatore spagnolo. Questo perché considera altre priorità per rinforzare la rosa dopo Luka Romero, Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic.

Allo stesso tempo, il giornalista italiano ha commentato che la Roma è informata delle richieste del giocatore ma non ha ancora fatto un’offerta. La Serie A sarebbe una buona destinazione per Adama Traoré, dove potrebbe sfruttare la sua velocità e fisicità per fare la differenza.

Le ultime

Sebbene sia un po’ incostante nelle decisioni, a 27 anni ha una lunga carriera davanti a sé e essere allenato da José Mourinho gli sarebbe molto utile per affinare i dettagli del suo gioco. Tuttavia, è stato accostato anche al club arabo Al-Itthad, gestito dal suo ex manager del Wolverhampton Nuno Espirito Santo.

A dipingere il giocatore è stato qualche settimana fa Marianella, dicendo: “Il Milan se gioca con il 4-2-3-1 lo mette largo a destra con Loftus-Cheek centrale. Anche se penso che l’inglese giocherà largo a destra. Traoré è un giocatore divertentissimo. Parliamo di un ragazzo simpaticissimo e dolcissimo. Non ha tantissimi gol però ha una velocità, che è la sua arma migliore, che può fare la differenza. Può spaccare le difese e mettere in difficoltà chiunque. Credo che possa essere un giocatore utile, soprattutto nel nostro campionato“.