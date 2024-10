Adani: “Conte? Napoli cambiato, ma non favorito per lo scudetto”

Secondo Lele Adani il Napoli non sarebbe il favorito per lo scudetto, nonostante il grande lavoro fatto ad oggi da Antonio Conte

“Il Napoli ad oggi è credibile, è una squadra centrata ma non è la favorita per lo Scudetto. Antonio Conte ha cambiato l’andazzo in 100 giorni, ha cambiato la mentalità di questa squadra rispetto allo scorso anno, però le favorite sono altre”. Così Lele Adani ha voluto parlare di un Napoli che non sembra voglia ripetere i passi falsi della scorsa stagione.

Un Napoli che anche ieri contro il Como ha offerto una prestazione di altissimo livello e che sembra voglia tornare prepotentemente a dire la sua nel campionato italiano, dopo essere arrivato al decimo posto nella scorsa stagione.

McTominay risplende in azzurro

Scott McTominay è passato in estate al Napoli per 30.5 milioni di euro, lasciandosi alle spalle la squadra in cui è cresciuto, il Manchester United, e non si è più voltato indietro. Il centrocampista ha segnato il suo primo gol nel 5-0 rifilato al Palermo in Coppa Italia il 26 settembre. Da quel momento memorabile, ha fornito l’assist perfetto per il gol del compagno di squadra Khvicha Kvaratskheila contro il Monza lo scorso weekend.

Questa volta, la sfida casalinga del Napoli con il Como era appena iniziata quando McTominay ha colpito la difesa avversaria da 12 metri, dopo un’eccellente azione di recupero di Romelu Lukaku. Gabriel Strefezza ha pareggiato per il Como prima dell’intervallo. Tuttavia, un rigore di Lukaku e il tentativo finito bene di David Neres hanno fatto sì che il Napoli rimanesse in vetta al campionato.