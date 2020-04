Adara Molinero: ammette di essere ricorsa al chirurgo estetico e lancia una frecciatina a Violeta Mangrinan

In questo periodo, ad intrattenere il popolo di Instagram è l’acceso scontro social tra Adara Molinero e Violeta Mangrinan. Le due influencer spagnole non hanno peli sulla lingua, accusandosi a vicenda di essere invidiose e di essere in cerca di visibilità. Recentemente, Adara è tornata all’attacco con delle ammissioni ed un’immancabile frecciatina per la collega.

LO SCONTRO – La Molinera è nota al pubblico ispanico per la sua partecipazione Gran Hermano Vip 7, proprio lì ha conosciuto Gianmarco Onestini con cui ha avuto una breve storia. Infatti, Onestini ha accusato Adara di flirtare con altri uomini durante la loro relazione. Dopo la fine di questa storia, la ragazza si è scagliata contro Violeta, accusandola di centrare qualcosa con la decisione di Gianmarco di rompere con lei. È così iniziato l’acceso scontro social tra le due ragazze,

A MTMAD – Adara ha deciso di mettersi a nudo durante un’intervista al canale Mtmad, parlando degli interventi estetici. L’influencer ha ammesso di essere ricorsa al chirurgo estetico, rifacendosi il seno. La Molinero, però, ha rivelato di non essere soddisfatta del risultato ottenuto e che le piacerebbe tornare ad averlo più piccolo. Il seno, però, non è stata l’unica parte del corpo ad essere stato ritoccato. Infatti, ha fatto qualche puntura di botulino sulla fronte e orecchie. Per chi l’ha accusata di aver fatto qualcosa anche alle labbra, la ragazza ha così risposto:

“Non metterei mai del botulino nelle labbra perché, a lungo andare, ti si sfigurano, come a Violeta”.

FRECCIATINA A VIOLETA – Adara ha comunque colto la palla la balzo, lanciando una frecciatina alla collega. Secondo la ragazza, infatti, Violeta era una bella al naturale, ma con i vari ritocchi estitici, è diventata “inguardabile”.

LA RISPOSTA DELLA MANGRINAN – La fidanzata dell’ex tronista Fabio Colloricchio, non si è fatta zittire dalle parole della Molinero. Violeta, infatti, ha accusato la collega di essere in cerca di visibilità. Infatti, dal momento che “mettendo in piazza le sue cose private e personali non ci è riuscita”, Adara si starebbe scagliando contro l’influencer per le views.