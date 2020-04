Adara Molinero, giunto il faccia a faccia con Violeta Mangriñan: “Non parlo con esseri con un solo neurone”

Lo scontro che da settimane si consumava sui social, sia giunto ad un faccia a faccia. Si tratta di Violeta Mangrinan e Adara Molinero che sui social si sono spesso scontrate a suon di frecciatine e velenose dichiarazioni.

L’INIZIO DELLO SCONTRO – A dar il via a tutto è stata Adara, ex fidanzata di Gianmarco Onestini, conosciuto alla versione spagnola dell’Isola dei Famosi. La Molinero, dopo la fine della sua breve storia con il minore degli Onestini, ha minacciato di querelare Violeta senza alcun motivo apparente. Da quel momento in poi, sono iniziate le dure accuse. Infatti, sono stati toccati argomenti come l’intervento del chirurgo e l’aspetto fisico.

IL FACCIA A FACCIA – Ieri sera è finalmente giunto il tanto atteso faccia a faccia. Entrambe ospiti a Supervivientes, programma di Telecinco, le due ragazze non si sono affatto risparmiate. Mentre il presentatore stuzzicava la Molinero, chiedendole se ci fosse interesse per un certo ex tronista spagnolo, Violeta è intervenuta con una velenosa allusione che ha fatto subito infervorare l’influencer. Infatti, la fidanzata di Fabio Colloricchio ha sottolineato la breve durata delle varie relazioni di Adara.

LO SCONTRO TELEVISIVO – Per rispondere alla velata allusione della Mangriñan, la Molinero ha accusato la ragazza di aver speso una grossa cifra per comprare il suo cane, anziché adottarlo. La risposta di Violeta non si è fatta attendere:

“A te si che dovrebbero adottarti, però uno psichiatra. Da tempo non parlo con esseri con un solo neurone”.

LA VERITÀ DI VIOLETA – La modella ha poi colto la palla al balzo, rivelando come sia nato questo astio che scorre fra le due:

“Questa ragazza ha iniziato a stuzzicarmi sui social, io le ho risposto e ora vuole approfittarne. […] Togliti i lampadari dalle orecchie così ascolti meglio!”

Adara Molinero ha accusato l’avversare di nutrire odio verso le altre donne, ma Violeta l’ha subito zittita:

“Non dovresti perdere tempo con le donne e con le relazioni altrui perché magari durerebbero di più i tuoi fidanzati!.[…] Presuntuosa, ridicola e disgustosa”