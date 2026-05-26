Addio ad Anguissa: il centrocampista ha accettato

Il futuro di Frank Anguissa sembra essere sempre più lontano da Napoli. Il centrocampista camerunense, uno dei protagonisti delle ultime stagioni azzurre, avrebbe infatti accettato la proposta del Besiktas, club turco pronto a puntare forte su di lui in vista della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il giocatore avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento, attirato da un’offerta economica molto importante

La situazione

Adesso resta da trovare l’intesa definitiva tra i due club. Il Napoli, infatti, non ha intenzione di svendere uno dei suoi uomini più esperti e continua a chiedere una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro per lasciarlo partire. Il Besiktas avrebbe già mosso i primi passi concreti, ma servirà un ulteriore sforzo economico per convincere il club azzurro a chiudere l’operazione.

Anguissa, arrivato a Napoli nel 2021, si è imposto rapidamente grazie alla sua forza fisica, alla capacità di recuperare palloni e alla qualità nelle due fasi di gioco. In questi anni è diventato un punto di riferimento del centrocampo azzurro, contribuendo in maniera decisiva ai successi della squadra.

Addio potenzialmente necessario

La possibile cessione rappresenterebbe quindi un cambiamento importante per il Napoli, che potrebbe presto dover cercare un nuovo equilibrio in mezzo al campo. Intanto, dalla Turchia cresce l’attesa per l’arrivo di un giocatore di grande esperienza internazionale.