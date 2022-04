Addio al calcio di Higuain, il padre: “Penso che si ritirerà alla fine di quest’anno”

L’avventura da calciatore di Gonzalo Higuain sarebbe giunta al termine. È questo quanto dichiarato ai microfoni di TNT Sport da parte del padre del Pipita, il quale avrebbe rivelato l’intenzione del figlio di smetterla con il calcio giocato.

“Non lo vedo tornare in Argentina, per quello che mi ha detto penso che si ritirerà dal calcio alla fine di quest’anno. Mi piacerebbe che continuasse ad essere legato a questo sport, è un ragazzo che sa molto, che è stato in più posti, ha tutto per riuscirci“.

“Per me sarebbe essere un guaio se non dovesse continuare nel calcio. La famiglia è sempre stata lì per sostenerlo“.

Un annuncio clamoroso di Higuain senior, a soli 34 anni, infatti, il Pipita avrebbe deciso di chiudere la carriera da calciatore.

Il padre di Gonzalo Higuain ha infine dichiarato: “Gli ho spiegato che non si poteva fare un problema per le persone che lo criticavano“.