Addio all’ex calcio a 5 e dilettante Alessio Felicino: aveva solo 41 anni

Enorme lutto nel calcio umbro: a soli 41 anni Alessio Felicino ha esalato l’ultimo respiro; tra la notte del 5 e il 6 febbraio si è spento per sempre il calciatore romano ( ma da anni residente in Umbria) a causa di una grave e particolare forma aggressiva di Amiloidosi. Il funerale si è tenuto l’8 febbraio alla chiesa parrocchiale Santa Maria di Nazareth, a San Sisto (Perugia). Lascia una moglie e una figlia.

Per chi non conosce Felicino e la sua lunga carriera calcistica, comincia a giocare a 13 anni nelle giovanili della Roma. A 17 anni comincia a girare tra vari club dilettantistici come militando in squadre come Real Cassino, Civitavecchia, Guidonia, fino alla stagione 2001-02 anno in cui passa al calcio a 5. Giocherà nella massima serie nazionale per un decennio, indossando anche la maglia della Nazionale Italiana per tre volte con due gol; nel 2008 ha fatto parte dei 20 nel ritiro pre-mondiale in Brasile.

Viene prima tesserato per la BNL Roma, Brillante Roma e Roma Futsal. Nel 2008 approda in Umbria dove milita prima nel Magione e poi nella Coar Orvieto, quindi nella Grifo Caminetti e fino al 2015 nel Foligno. Il suo palmarès conta la vittoria dei play-off di Serie A2 nel 2003-04, un campionato umbro di Serie C1 nel 2010-11, due Coppe Italia umbre nel 2010-11 e 2012-13 e un play-off nazionale di C1 nel 2012-13.

Poi di nuovo al calcio a 11 con il Tavernelle e Corciano, giocando in contemporanea anche a calcio a 8. Dopo l’addio al calcio aveva intrapreso la carriera di personal trainer, che ha portato avanti nonostante la grave malattia che gli ha portato via la vita. La morte di Felicino è stata confermata dal suo ex-procuratore e amico Diego Tavano (famoso a livello nazionale), che è stato il primo a scrivere del triste accaduto ringraziando chi ha avuto parole di vicinanza nei suoi confronti:

“Fratellino, amico di sempre, stavolta me l’hai fatta grossa, eri un casinaro e un cazzaro, ma non potevo non amarti. Sincero, sempre presente, sempre pronto ad ascoltarmi, puro nell’anima. Lasci in me un vuoto incolmabile, lasci nella mia mente ricordi indelebili, ricordi di cui mi nutrirò quando avrò bisogno di stare un po’ meglio. Ma si sa, ormai, senza un pezzetto di cuore, non sarà mai più come prima…Ciao Sghi! Un giorno ci riabbracceremo e continueremo ad adorarci… RIP“- queste le parole di Tavano scritte su Facebook.