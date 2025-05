Addio Conte e Max Allegri nuovo allenatore: la famiglia De Laurentiis vuole un mister duraturo

Il nuovo allenatore della SSC Napoli, salvo sorprese, sarà Massimiliano Allegri. La decisione della famiglia De Laurentiis arriva subito dopo l’ormai certo addio di Antonio Conte, con il mister che ha deciso di lasciare la Campania dopo la vittoria dello Scudetto, il quarto della storia.

Dopo Conte, De Laurentiis punta ad ingaggiare un allenatore duraturo, un mister che dovrà accompagnare la squadra per diversi anni. Da qui la scelta di Massimiliano Allegri, un allenatore che spesso si lega alla squadra in cui allena come successo anche con la Juventus. L’ex Juve può diventare il Guardiola del Napoli per i prossimi anni.

NAPOLI, ACCORDO RAGGIUNTO CON MASSIMILIANO ALLEGRI PER IL POST-CONTE: IN ATTESA DELLA DECISIONE UFFICIALE DEL MISTER, DE LAURENTIIS SI CAUTELA CON L’EX JUVENTUS

“Gli azzurri si sono mossi prima del Milan per l’allenatore livornese che ritroverebbe anche Giovanni Manna, con cui si conosce benissimo. Naturalmente il Napoli dovrà capire in fretta il futuro della propria panchina per poi muoversi di conseguenza”, ha dichiarato Di Marzio

Tutto dipenderà dal futuro di Antonio Conte. Nel frattempo, però, Massimiliano Allegri ha detto sì ad un contratto da 6 milioni di euro netti a stagione più bonus. Aurelio De Laurentiis sembra aver capito gli errori commessi nel dopo Spalletti e la vittoria del terzo Scudetto.