Addio Di Lorenzo, due sarebbero i motivi dietro la decisione del capitano di lasciare la SSC Napoli

Il nuovo allenatore della SSC Napoli, Antonio Conte, ha incontrato l’agente di Giovanni Di Lorenzo per comunicargli la sua volontà di non cedere il calciatore e continuare a puntare su di lui anche per la prossima stagione.

Come evidenziato da SKY, l’incontro è stato sicuramente chiarificativo, con l’agente che ha però confermato la volontà del calciatore di lasciare Napoli: “Giuffredi ha spiegato i motivi del malessere del suo assistito, e come diverse vicende accadute durante la stagione e successivamente l’abbiano portato a valutare la possibilità di lasciare Napoli. Dal canto suo, il nuovo allenatore ha ribadito come per lui Di Lorenzo sia imprescindibile”.

“Conte ha ascoltato e compreso le motivazioni del calciatore, e le varie parti in causa hanno esposto le rispettive posizioni. Ora la palla passa a Giovanni Manna, che cercherà di ricomporre una situazione non facile, visto che il giocatore è piuttosto turbato e teso per tutta una serie di situazioni che lo hanno coinvolto”.

GIOVANNI DI LORENZO VIA DA NAPOLI NON PER UNA QUESTIONE ECONOMICA: FRUSTAZIONI ACCUMULATE E MANCANZA DI FIDUCIA DIETRO LA SCELTA DEL CAPITANO

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, prima dell’incontro tra i dirigenti partenopei e l’agente Giuffredi, aveva già rivelato i motivi di tale decisione: “Non è una questione economica ma di frustrazioni accumulate durante l’intera stagione nei rapporti con la società e di mancata fiducia avvertita quando De Laurentiis e Manna, prima dell’arrivo di Conte, hanno comunicato al giocatore che poteva anche essere ceduto in caso di offerte congrue”.

“Il Napoli valuta Di Lorenzo 25 milioni di euro. Nel corso delle prossime settimane la Juventus potrebbe presentare una proposta ufficiale avvicinandosi a quota 20 milioni”.