Addio Di Lorenzo, Polverosi: “Antonio Conte va a puntare uno come Hakimi per sostituirlo”

Antonio Conte viene a Napoli non per fare comparse o rilanciarsi dopo un periodo di stop. Il suo obiettivo è chiaro ed entro la fine del suo contratto ha intenzione di riportare in Campania un titolo importante, che sia un altro Scudetto o una finale di Champions League.

Stesso pensiero quello di Aurelio De Laurentiis, il quale farà diventare Antonio Conte l’allenatore più pagato di sempre nella storia della SSC Napoli.

Con Antonio Conte arriveranno anche grandi acquisti. Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto il giornalista Alberto Polverosi, il quale ha parlato della situazione Giovanni Di Lorenzo e del possibile sostituto del capitano: “Kvara e Di Lorenzo incedibili con Conte? Da qui ad agosto può succedere di tutto”.

VIA GIOVANNI DI LORENZO, ANTONIO CONTE VA A PUNTARE UNO COME HAKIMI

“Anche se dovessero andar via i big di questa squadra, Conte prenderà dei ricambi fortissimi. Per esempio: se va via Di Lorenzo, Conte va a puntare uno come Hakimi. Ho fiducia perché c’è uno come Antonio a fare garante di tutto. Stagione senza coppe? Sarà un vantaggio”.

“La Conference è fatta per squadre come il Toro o la Fiorentina, il Napoli è fatto per la Champions”, ha infine dichiarato.

In caso di addio di Giovanni Di Lorenzo, quindi, i tifosi possono stare tranquilli perché la SSC Napoli effettuerà un importante investimento da diversi milioni di euro. Il difensore citato precedentemente, ad esempio, ha una valutazione di 65 milioni di euro secondo il portale Transfermarkt.