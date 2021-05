Addio Gattuso al Napoli, retroscena a Radio Marte: “Nessuno mi ha chiesto di restare”

In casa Napoli i tifosi sono con il fiato sospeso per il futuro di Rino Gattuso. Il mister azzurro, infatti, potrebbe salutare dopo la partita contro il Verona che si giocherà domenica sera allo Stadio Maradona.

Secondo quanto emerso dai giornalisti presenti a Radio Marte ed evidenziato dal portale AreaNapoli.it, ci sarebbe un motivo dietro la scelta dell’allenatore di andare via: “Gattuso sta dicendo a tutti: ‘Vado via al 100%’. Lo sta facendo perché, forse, si sarà accorto che qualcosa non va come avrebbe dovuto”.

“In tanti gli hanno chiesto: ‘Mister, allora che fa: non rimane?’. E lui ha ribattuto: ‘Al 100%, ora come ora, vado via, perché nessuno, tra le persone che avrebbero dovuto farlo, mi ha chiesto di restare“.

Gattuso, quindi, come aveva già dichiarato già ad inizio anno, si sente quasi tradito dalla società partenopea.

Dopo quanto accaduto con Aurelio De Laurentiis nei primi mesi dell’anno ha creato una frattura insanabile da entrambe le parti.