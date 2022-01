Addio Insigne, a giugno il Napoli potrebbe acquistare Luis Muriel

L’addio di Lorenzo Insigne è sicuramente stata un fulmine a ciel sereno in casa Napoli, con il presidente Aurelio De Laurentiis che deve ora trovare un degno sostituto per il calciatore partenopeo.

Il Napoli, però, ha ben sei mesi per studiare il colpo dal momento che Insigne andrà via solo al termine del contratto, ovvero a luglio.

Molti sono i nomi che stanno circolando in questi giorni, con il presidente partenopeo che potrebbe mettere a segno un grande acquisto dalla Serie A, un colpo grosso per non far rimpiangere l’addio di Insigne.

L’acquisto di spessore potrebbe essere Luis Muriel. Il nome di quest’ultimo già è stato accostato al Napoli nelle scorse settimane, con l’Atalanta che, però, non ha la minima intenzione di cederlo durante la stagione.

A giugno, invece, tutto potrebbe cambiare, con il Napoli che potrebbe comprare un grande calciatore per una cifra di poco inferiore ai 20 milioni di euro.