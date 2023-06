Addio Kim, ha cancellato ogni sua traccia di giocatore della SSC Napoli

Niente da fare, Kim il prossimo anno non sarà più un calciatore della SSC Napoli. Nelle ultime ore, infatti, il difensore del Napoli ha provveduto ad effettuare una modifica importante sui propri canali social, eliminando la dicitura presente fino ad ieri e ovvero “Calciatore della SSC Napoli“. Oltre alla descrizione, Kim ha cambiato anche la sua immagine del profilo che lo ritraeva con la maglia azzurra.

Il calciatore ha quindi cancellato ogni riferimento al Napoli, ma non le foto dei successi raggiunti qualche settimana fa. In ogni caso si tratta di una modifica importante, come a dire “Non sono più un calciatore del Napoli”. Si resta, quindi, solo in attesa di capire la sua prossima destinazione: United, City o Bayern Monaco.