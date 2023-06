Si sono tenuti nella giornata di ieri 14 giugno al Duomo di Milano, i funerali di Silvio Berlusconi. Una grande folle ha aspettato l’ex Presidente del Consiglio per ore fuori al Duomo, con bandiere e cori di ringraziamento. Durante la funzione, tantissimi volti noti al pubblico italiano: dai politici, ai dipendenti Mediaset, ai Vip che da anni lavorano per la sua televisione.

In prima fila, la famiglia: i cinque figli e l’ultima compagna Marta Fascina, colei che lo ha accompagnato fino alla fine. La commozione legata agli affetti e ai ricordi è stata inevitabilmente ripresa durante tutto il funerale, trasmesso su canale 5 attraverso un’edizione speciale del TG5.

Le prime parole di Marta Fascina

Un amore nato sul posto di lavoro quello tra Marta e Silvio: i due si sono infatti conosciuti quando Marta lavorava per il Milan. Berlusconi era ancora presidente anchse se impegnato sentimentalmente con Francesca Pascale. Nella Primavera del 2022, Marta e Silvio si sono sposati celebrando il loro amore con una cerimonia simbolica celebrata a Villa Gernetto.

Al funerale di Silvio Berlusconi, la sua compagna si è lasciata andare ad un momento di profonda tristezza, per lei Silvio resterà sempre un uomo che le ha insegnato tanto, come ha anche raccontato nei giorni che hanno preceduto il funerale: “Silvio mi ha fatto trascorrere gli anni più belli della mia vita. Mi ha insegnato l’amore e la generosità. Terrò sempre il suo sole in tasca e il suo sorriso scolpito nel mio cuore. La sua sarà per me una mancanza quotidiana”.