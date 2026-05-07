Napoli, possibile addio di un giocatore: deciso il prezzo

Alex Meret è arrivato al Napoli nell’ormai lontano 2018. Nonostante abbia contribuito in modo determinante nella vittoria degli ultimi due scudetti; durante questa stagione, il suo rapporto con il club si sarebbe incrinato.

Il portiere friulano ha sempre ricevuto molte critiche sulle sue prestazioni. Senza mai scomporsi, ha cercato di migliorare il suo operato. In campo, continuava a parare i palloni; rispondendo così, indirettamente, a qualche utente a cui non stesse particolarmente simpatico.

Con il passare del tempo e vittima di infortuni, è finito in panchina; finendo con indossare i vestiti del secondo portiere del Napoli. Stando a quanto trapelato, a Meret questo nuovo ruolo andrebbe stretto. Il calciatore ventottenne è pronto a volare verso nuove esperienze. Il suo obiettivo è trovare una squadra che gli dia piena fiducia e che non lo emargini ai lati del campo.

Le proposte certamente non mancano. Alcune squadre di Serie A e della Premier League sono interessate al portiere. Secondo il giornale “Il Roma”, ad essersi mossa sarebbe stata anche la Juventus.

Il Napoli chiede per la cessione del ventottenne 15 milioni di euro. Ciò che è certo che è Meret non sembra intenzionato a continuare ad indossare la maglia azzurra. Non resta, dunque, attendere i risvolti del mercato.