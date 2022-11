Addio Zielinski in estate?

Il Napoli continua, in questo periodo di sosta mondiali, a lavorare sui rinnovi dei propri calciatori. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha un piano ben preciso per i prolungamenti contrattuali dei suoi giocatori. Dopo aver rinnovato i contratti di Meret Anguissa sarà il turno di Stanislav Lobotka ed Amir Rrhamani. Ma c’è anche un altro calciatore nel mirino di Giuntoli ovvero Piotr Zielinski.

Il polacco sta disputando un gran mondiale in Qatar ed ha anche segnato un bel goal contro l’Arabia Saudita. La sua clausola contrattuale è di 110 milioni di euro e non sarà facile portarlo via da Napoli. Il suo stipendio è anche il più alto tra quelli dei calciatori partenopei, arriva a circa 7,3 milioni di euro lordi. De Laurentis non prevede di alzare il suo stipendio e quindi ci sarà da capire se in estate il polacco partirà.

Il presidente questa estate non ha trovato l’accordo con il West Ham, la cifra che aveva chiesto per farlo partire è stata intorno ai 40 milioni di euro. Zielinski invece aveva chiesto agli inglesi un contratto da 5 milioni di euro ma il centrocampista non è stato accontentato. Nel caso in cui il polacco chiederà la stessa cifra ad ADL sicuramente le strade si divideranno.

Nel caso in cui Zielinski partisse, il Napoli cercherebbe di chiudere subito la trattativa con Samardzic dell’Udinese. L’alternativa al tedesco è il calciatore del Sassuolo Frattesi, cercato già in estate da diversi club. La valutazione del centrocampista italiano si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

Il giocatore del Sassuolo vorrebbe già partire a Gennaio per approdare in un top club. Il Napoli nel caso in cui fosse intenzionato a far partire Zielinski il prossimo anno, dovrebbe pensare ad investire una cifra importante per trovare il suo sostituto. Frattesi per le sue caratteristiche potrebbe essere il calciatore giusto.