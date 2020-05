Adele: la foto pubblicata sui social in cui si mostra magrissima

Adele, la nota cantante, ha pubblicato una foto sul suo profilo social in cui appare notevolmente dimagrita. Certo, rispetto agli esordi era già dimagrita, ma questa volta il peso perso è molto evidente.

ADELE: TANTI KG PERSI E COMPLIMENTI DEI FAN – Alcuni tra i suoi fan le hanno scritto ‘sbalorditiva’ o ancora ‘bellissima’. Sono solo due tra i tanti complimenti che la giovane cantante ha ricevuto in seguito alla foto postata sui social. In quest’ultima si mostra magra e molto simile a Katy Perry. Indossa un vestito elegante, corto e nero per il suo compleanno. CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTO IN CUI ADELE SI MOSTRA DIMAGRITA.

LE FASI DELLA PERDITA DI PESO DI ADELE – La ragazza si era già mostrata in fase di perdita di peso durante le vacanze natalizie e prima ancora in Autunno. Ha seguito una dieta particolare che è stata ideata da due professionisti del peso e dell’alimentazione.

LA DIETA DI ADELE – La cantante ha seguito una dieta che si chiama Sirt, ideata dai professionisti e nutrizionisti Aidan Goggin e Glen Matten. Si basa sulla stimolazione delle sirtuine, dalle quali tra il nome, appunto. Si tratta di un gruppo di geni che stimolano il metabolismo bruciando i grassi e provocando dunque una notevole perdita di peso. La cantante infatti ha perso ben 45 kg.

QUALI ALIMENTI PREVEDE LA DIETA DI ADELE? – Le sirtuine, vale a dire i geni della magrezza vengono stimolato attraverso cibi buoni quali ad esempio cioccolato, vino rosso, olio extravergine di oliva, noci, mirtilli, fragole o grano saraceno e peperoncino.

LA SEPARAZIONE DAL MARITO – Oltre al notevole dimagrimento, la cantante Adele ha dopo sette anni si è separata dal marito Simon Konecki, uno dei fondatori della Life Wator. I due avevano anche una figlia. Adele, però, non ha mai lasciato trapelare molto della sua vita privata, preferendo incentrarsi sulla sua carriera da cantante.