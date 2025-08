Napoli, Aurelio De Laurentiis pronto ad inserirsi per Ademola Lookman: assist importante per sbloccare l’operazione

Il Napoli continua a monitorare con grande attenzione la situazione di Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta, considerato uno dei profili ideali per rinforzare il reparto offensivo di Antonio Conte. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, il club partenopeo resta vigile sull’esterno nigeriano e potrebbe presto approfittare di un assist importante per sbloccare l’operazione.

Il primo segnale arriva direttamente dalla piazza bergamasca: Lookman, infatti, non è più considerato incedibile e potrebbe lasciare l’Atalanta già in questa finestra di mercato. Una novità che rappresenta un’opportunità per il Napoli, che da tempo segue con interesse l’evoluzione del suo futuro.

Il secondo assist, invece, riguarda i rapporti personali tra Lookman e il club nerazzurro. Il quotidiano riferisce che i rapporti tra l’attaccante e la società bergamasca si sarebbero raffreddati, situazione che potrebbe favorire l’inserimento del Napoli nella corsa al giocatore.

Il nome di Lookman, già accostato nei giorni scorsi agli azzurri, rimane dunque in cima alla lista dei desideri, soprattutto nel caso in cui si sbloccasse una cessione in attacco. Il prezzo del cartellino e la concorrenza sul mercato restano due ostacoli da considerare, ma il Napoli è pronto a cogliere l’occasione se le condizioni diventassero favorevoli. La pista è calda e il futuro di Lookman potrebbe presto incrociarsi con quello del club azzurro.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, vuole regalare un colpo ad effetto alla piazza e di esperienza a livello internazionale per puntare a qualcosa di importante in UEFA Champions League. Servirà, però, uno sforzo da 50 milioni di euro.