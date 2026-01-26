Ademola Lookman e il Napoli, l’annuncio di Fabrizio Romano

Negli ultimi giorni il nome di Ademola Lookman è stato accostato con una certa insistenza al Napoli, alimentando curiosità e dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. L’esterno offensivo dell’Atalanta, protagonista di stagioni di altissimo livello in Serie A, rappresenta un profilo ideale per qualità, duttilità e impatto realizzativo.

Tuttavia, al di là delle suggestioni, la pista che porta Lookman al Napoli appare oggi tutt’altro che semplice. Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, infatti, al momento non si tratta di un’operazione realmente fattibile. Le difficoltà non riguardano solo la volontà delle parti, ma soprattutto una serie di incastri complessi legati a formula, costi e tempistiche.

A pesare è anche l’aspetto economico: Lookman ha un valore di mercato elevato e un’operazione a titolo definitivo richiederebbe un investimento importante, difficilmente conciliabile con le attuali strategie del Napoli senza cessioni rilevanti. Inoltre, eventuali formule alternative, come prestiti con obbligo o diritto di riscatto, non sembrano al momento convincere tutte le parti coinvolte.

In sintesi, l’accostamento tra Lookman e il Napoli resta più una suggestione di mercato che una trattativa concreta. Come spesso accade in questa fase della stagione, i nomi circolano e scaldano l’ambiente, ma la realtà racconta di un’operazione complessa, che richiederebbe condizioni oggi lontane dall’essere allineate. Salvo colpi di scena, la strada che porta l’esterno nigeriano in azzurro appare decisamente in salita.