Adl apre a Gasperini e Koopmeiners

Aurelio De Laurentiis avrebbe aperto le porte ad un possibile approdo di Gian Piero Gasperini alla corte del suo Napoli. Insieme all’allenatore orobico potrebbe arrivare anche Teun Koopmeiners?

Ricambio di giocatori, di modulo e di… Napoli. Aurelio De Laurentiis sembra stia per effettuare il più grande restyling della squadra partenopea da che è seduto alla scrivania azzurra da presidente.

I partenopei vedranno partire molti giocatori, che potrebbero finire per essere sostituiti con altrettanti. La stagione fallimentare è sotto gli occhi di tutti, con un Napoli che ora sta rischiando di non qualificarsi neanche alla UEFA Conference League. Il tutto dopo un solo anno dalla vittoria del terzo scudetto della sua storia. L’uomo scelto per la rinascita sarebbe Gian Piero Gasperini, che potrebbe portare con sé un suo pupillo.

Koopmeiners arriva a Napoli?

Difficile, ma non impossibile. Per ora il giocatore non ha aperto e ne chiuso alla pista partenopea, ma al momento appare improbabile che Teun Koopmeiners possa andare a Napoli o che gli azzurri decidano di spendere 50-60 milioni per un centrocampista. Soldi che deriverebbero dalla cessione, onerosa sicuramente, di Victor Osimhen e che servirebbero principalmente per un sostituto del nigeriano.

Se Gasperini sembra essere l’uomo giusto per la panchina, non si può dire che Teun Koopmeiners non abbia la pasta di chi potrebbe giocare con la maglia azzurra. Già oltre un anno e mezzo fa è stato vicino al Napoli, ma poi non si fece nulla. Ora il Napoli dovrà mettere in campo argomentazioni convincenti se vuole prenderlo, specialmente perché la concorrenza è davvero tanto agguerrita.