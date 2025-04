ADL apre alla cessione di Osimhen in Italia (e alla Juventus): richiesta una cifra superiore alla clausola da 75 milioni

Victor Osimhen potrebbe presto lasciare la SSC Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis e la società partenopea sono intenzionati a cedere l’attaccante nigeriano prima dell’inizio del mercato estivo di luglio ed una cifra pari al valore della clausola rescissoria da 75 milioni di euro.

Tuttavia, la dirigenza partenopea avrebbe aperto anche ad una possibile cessione in Italia. In questo caso, l’unica squadra interessata sarebbe la Juventus, con Cristiano Giuntoli che ha messo l’attaccante nel mirino da diverse settimane.

NAPOLI, 100 MILIONI DI EURO PER CEDERE VICTOR OSIMHEN ALLE SQUADRE ITALIANE: GIUNTOLI DOVRA’ VERSARE CIFRA TONDA PER ACQUISTARE L’ATTACCANTE NIGERIANO

Tuttavia, come rivelato anche dall’esperto di mercato di DAZN, Orazio Accomandato, la richiesta per i club italiani sarebbe superiore alla clausola rescissoria e pari a 100 milioni di euro: “Napoli, su Osimhen c’è l’interesse della Premier League (Chelsea e United in testa) ma anche del Barcellona”.

“Clausola per l’estero di 75 milioni. La Juventus potrebbe inserirsi ma dipenderà dalla qualificazione in Champions e dal mercato in uscita. La richiesta per le italiane è di 100 milioni di euro”.