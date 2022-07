ADL assente alla presentazione

Ieri sera, in piazzetta a Dimaro, si è tenuta la presentazione ufficiale della squadra del Napoli. La squadra non è stata accolta dai tifosi nel migliore dei modi, ci sono stati molti fischi, in quanto i tifosi non sono soddisfatti del mercato della società partenopea. Tutta la tifoseria è delusa dalle partenze degli uomini chiave: Da Insigne e Mertens fino ad arrivare ad Ospina e Koulibaly.

La sorpresa di eri è stata l’assenza del presidente Aurelio De Laurentis. Oggi il quotidiano La Repubblica ha tentato di spiegare le motivazioni per le quali ADL non si è presentato ieri. Con ogni probabilità, secondo La Repubblica, De Laurentis era assente per evitare la contestazione dei tifosi e scansare il coro dei fischi che si è levato per lui.

Eppure, il Trentino era considerato “un’isola felice, una piazza gremita soprattutto da famiglie e tendenzialmente vogliosa di far festa, a prescindere dalle turbolenze sul mercato”. Ma invece questa volta al povero patron azzurro non sono stati risparmiati né cori né striscioni.

La Repubblica racconta:“La sua presenza agli allenamenti era nelle passate stagioni la regola, come i suoi show con i fedelissimi al seguito degli azzurri e le sue disquisizioni a trecentosessanta gradi sulle trattative di mercato”. Questa volta invece il presidente sa di essere visto male da una grande fetta della tifoseria e sa di dover far qualcosa per recuperare credibilità agli occhi dei tifosi.

Questo qualcosa dovrà arrivare dal mercato, dovrà riuscire a trattenere vari giocatori scontenti ma sopratutto dovrà riuscirà a fare 3/4 colpi importanti in entrata. Il sogno dei tifosi attualmente è Paulo Dybala, la joya porterebbe una ventata di ottimismo nell’ambiente azzurro.