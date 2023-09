Adl aveva scelto Italiano, ma l’affare è saltato alla fine

A quanto pare Aurelio De Laurentiis aveva scelto Vincenzo Italiano per la panchina del Napoli. L’affare poi è saltato sul finale, con Garcia al suo posto

L’impatto di Rudi Garcia con il mondo Napoli può dirsi quello non dei migliori. L’allenatore francese non sembra essersi integrato totalmente, con Aurelio De Laurentiis preoccupato. Con lui i tifosi, che nelle gare con Lazio e Genoa hanno visto un Napoli irriconoscibile, differente dalla schiacciasassi vista con Spalletti nella scorsa stagione.

Se i partenopei continueranno con questa attitudine difficilmente riusciranno a restare campioni d’Italia, in un campionato che ad ora sembra delinearsi verso le tre big del nostro calcio più una sorpresa.

In cima alla classifica, infatti, c’è l’Inter, seguita da Juventus e Milan. Dietro di loro la sorpresa Lecce, che sembra aver voglia di raggiungere la salvezza con largo anticipo. Per ora parte del bottino i giallorossi lo hanno raggiunto, con una squadra che sta rendendo a mille. A mille come correva il Napoli di Spalletti, che sarebbe potuto finite per essere sostituito da un altro italiano del nostro calcio.

Italiano di nome e di fatto

Secondo quanto raccolto dai colleghi di AreaNapoli, infatti, Vincenzo Italiano sarebbe stato vicinissimo a vestire i panni da allenatore del Napoli. Prima di Rudi Garcia, infatti, Aurelio De Laurentiis avrebbe sondato l’attuale allenatore della Fiorentina. Un affare che sembrava vicinissimo alla conclusione, ma che è saltato nel momento in cui Barone e Commisso hanno fatto scattare l’opzione obbligatoria di un altro anno di contratto sulla panchina della viola.

Per Aurelio De Laurentiis sarebbe stato un colpaccio, visto anche che l’attuale direttore sportivo del Napoli, Meluso, e Vincenzo Italiano hanno lavorato insieme ai tempi dello Spezia. Non un caso che il rinnovo di Italiano sia stato ufficializzato il giorno dopo l’annuncio di Rudi Garcia, insomma. Una trattativa lampo, per tappare il buco lasciato da Spalletti. Se funzionerà o meno bisognerà vedere.