venerdì, Agosto 29, 2025
Napoli, Zhegrova ultima occasione per l’attacco? Sarà necessario strapparlo alla Juventus

Moreno Zannone
Moreno Zannone
de laurentiis berenguer osasuna
Aurelio De Laurentiis, patron dell'SSC Napoli. (Fonte foto: Flickr)

Il Napoli osserva con grande attenzione le ultime ore di calciomercato e uno dei nomi più caldi è quello di Edon Zhegrova, esterno offensivo del Lille seguito dalla Juventus. Il talento kosovaro, classe 1999, viene considerato un profilo ideale per rinforzare l’attacco grazie a velocità, dribbling e capacità di saltare l’uomo.

La società azzurra potrebbe valutare l’investimento last-minute, ma la trattativa non è semplice. Sul giocatore, infatti, è molto forte anche l’interesse della Juventus, che al momento sembra avere un grande vantaggio. I bianconeri hanno intensificato i contatti con l’entourage del calciatore per provare ad anticipare la concorrenza e garantirsi un rinforzo prezioso per le corsie esterne.

NAPOLI, L’OCCASIONE DI FINE MERCATO E’ EDON ZHEGROVA? SULL’ATTACCANTE E’ MOLTO FORTE LA JUVENTUS

Nelle prossime ore si capirà se Aurelio De Laurentiis e la dirigenza azzurra decideranno di affondare il colpo o utilizzare le restanti risorse per rinforzare il centrocampo. Dopo il mancato arrivo di Ndoye, infatti, il napoli ha lasciato un vuoto che Conte compenserà con il cambio modulo, il 4-1-4-1. Il calciatore viene valutato solo 30 milioni per via del contratto in scadenza.

Moreno Zannone
Moreno Zannone
