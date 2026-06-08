ADL cerca un nuovo esterno: piace un tedesco ma deve anticipare la Roma!

In attesa di ufficializzare Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, impazzano in casa Napoli le indiscrezioni di mercato legate ai possibili nuovi arrivi. Negli ultimi giorni è Robin Gonsens il nome accostato agli azzurri, visto che la dirigenza partenopea starebbe valutando il suo profilo come possibile rinforzo per la fascia. Tuttavia, l’operazione appare complessa e, almeno per ora, lontana da sviluppi concreti.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Gosens non sarebbe orientato a lasciare Firenze. Dopo anni trascorsi tra esperienze internazionali, il giocatore avrebbe trovato nel capoluogo toscano un equilibrio personale e professionale particolarmente importante. La serenità familiare rappresenterebbe oggi una priorità assoluta, persino superiore ad aspetti economici o strettamente sportivi.

La volontà del laterale sembra confermata anche da alcune scelte recenti. In passato, infatti, Gosens avrebbe già rifiutato diverse opportunità di trasferimento, compresa un’offerta proveniente dalla Premier League. Una decisione che riflette la sua intenzione di proseguire il percorso con la maglia viola e consolidare il proprio ruolo all’interno della squadra.

Nonostante questo scenario, il nome dell’ex Inter e Atalanta continua comunque a circolare con insistenza. La Fiorentina è infatti impegnata in una fase di rinnovamento e diversi club stanno monitorando con attenzione alcuni profili della rosa. Tra le società interessate figurerebbero anche Roma e Napoli, entrambe attente a possibili occasioni sul mercato.

Al momento, però, non emergono segnali concreti di una trattativa imminente. Più che di negoziazioni vere e proprie, si tratterebbe di semplici sondaggi esplorativi, mentre Gosens sembra intenzionato a proseguire la sua esperienza a Firenze.