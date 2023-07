ADL da un ultimatum a Zielinski e Lozano, con il rischio di metterli fuori rosa

Il Napoli sembra intenzionato a cedere Piotr Zielinski e Hirving Lozano. ADL sembra aver intenzione di metterli fuori rosa

Il Napoli sta pensando di cedere Hirving Lozano e Piotr Zielinski, a tal punto di provare a minacciare i due di cessione nel caso in cui non accettassero la vendita. Se su Zielinski sembra più semplice, per Lozano la situazione è ben più complicata.

Il messicano ha buon mercato ma non ha ancora trovato un accordo con le possibili squadre interessate. Su tutte l’Aston Villa, che potrebbe attuare un forcing nelle prossime settimane.

Lo spettro dell’addio

A far capolino sull’avventura dei due giocatori c’è la cessione possibile, come raccontato da la Gazzetta dello sport. Ecco cosa si legge sulle pagine della rosea: “Tutti felici per lo scudetto ma ora è tempo delle valutazioni più profonde per il futuro e, a un anno dalla scadenza dei rispettivi contratti, Piotr Zielinski e Hirving Lozano stanno ragionando sulla scelta da prendere. Al tempo stesso il presidente Aurelio De Laurentiis – non certo un dirigente che si fa prendere dal romanticismo – ha posto un vero e proprio ultimatum ai suoi giocatori. O prolungano il contratto, accettando uno stipendio inferiore, in linea con la policy del club, oppure partono subito consentendo al club di non perdere a parametro zero i rispettivi cartellini, anche se nel frattempo sono stati ammortizzati a bilancio. Altrimenti c’è il rischio tribuna”. I due giocatori sono avvertiti e Aurelio De Laurentiis non adotterà mezze misure. Cessione o fuori rosa, come fatto in passato. Non si vuole perdere un centesimo.