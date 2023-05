ADL dopo la vittoria dello scudetto: “Ora puntiamo alla Champions”

Aurelio De Laurentiis rilancia le ambizioni del Napoli dopo la vittoria dello scudetto. Per il prossimo anno l’obiettivo è cercare di vincere la Champions League

Quella del Napoli può dirsi una vittoria impressionante nel campionato italiano. I partenopei sono riusciti a trovare il terzo scudetto della loro storia dopo oltre 40 anni dall’ultima volta e sembrano non volersi fermare.

Infatti, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis sembrerebbe aver già in mente i prossimi obiettivi. I partenopei vogliono alzare l’asticella, rinforzando la squadra e cercando di vincere la Champions League già dal prossimo anno. Un progetto ambizioso, che sembra avere già ottime basi.

Ambizioni da Champions League

Il patron azzurro ha detto alla CBS: “Se la Uefa non ci fermerà, come ha fatto l’arbitro nelle due partite, probabilmente il prossimo anno vinceremo la Champions League”. Qualche parola anche sulla vittoria dello scudetto: “Oggi è il coronamento di un’aspettativa che durava 33 anni. Quando sono arrivato qui ho detto che ci sarebbero voluti 10 anni per andare in Europa. Promessa mantenuta in anticipo. Poi ho detto che avremmo vinto lo scudetto entro 10 anni e ci siamo riusciti in anticipo. Ora l’obiettivo è vincerlo e rivincerlo. Ci manca la Champions League. Questa squadra si era appesantita di responsabilità, ci voleva aria nuova e capacità di volare in alto come gruppo e non come individualità che remassero come freno. Il progetto non si ferma mai, oggi è un punto di partenza e non di arrivo. Si riparte con Spalletti. È lo scudetto di Cavani, Lavezzi, Quagliarella, Higuain. Lo abbiamo costruito in questi anni, perché come dicono i francesi je n’ai rien de regretter”.