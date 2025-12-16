ADL è deluso da due giocatori: ecco chi sono

In un ambiente azzurro che sta vivendo settimane di tensioni tra risultati altalenanti, scelte tecniche e aspettative elevate, emerge un retroscena che fino a oggi è rimasto nell’ombra: Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, non sarebbe affatto soddisfatto delle prestazioni di due giocatori della rosa

Situazione di stallo

Dal punto di vista ufficiale, ADL continua a manifestare fiducia nel progetto tecnico e nella squadra, evitando critiche verso singoli o scelte del tecnico Antonio Conte. Ma è proprio questo silenzio, più delle parole, a raccontare più di un pensiero non espresso: da tempo si parla di un rendimento sotto le attese da parte di alcuni elementi che, proprio per il loro talento e per l’investimento fatto per averli, avrebbero dovuto incidere di più sul campo.

De Laurentiis, ha sempre evitato l’attaccare i propri giocatori pubblicamente, preferisce gestire queste situazioni con riserbo e da dietro le quinte. Ma l’attenzione mediatica e le discussioni con tifosi e addetti ai lavori mostrano come la pressione su certi calciatori sia un tema reale, nonostante il presidente non voglia ufficializzarlo.

Ecco chi sono

Nonostante le sue buone prestazioni recenti, Noa Lang è uno dei due calciatori menzionati. L’olandese ora sta facendo bene, ma non come sperava il dirigente azzurro. L’altro, invece, è Lorenzo Lucca. A gennaio si è parlato di un possibile addio, ma non sembra volenteroso di salutare. La situazione, però, è sempre peggiore e ADL potrebbe decidere di mandarlo via in estate.