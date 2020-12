ADL e la storia tormentata con Milik: dal doppio infortunio al mancato rinnovo

La stagione 2020 della SSC Napoli è ormai conclusa, con il club di Aurelio De Laurentiis che quest’anno ha perso l’occasione di giocare in Champions League. La scorsa stagione, infatti, ci sono state diverse difficoltà all’interno della squadra.

Ora l’obiettivo di Rino Gattuso è quello di riportare il club campano nella massima competizione e per farlo qualche intervento a gennaio sicuramente ci sarà. Il presidente azzurro, però, punta anche a cedere diversi esuberi, tra cui Arek Milik.

La storia dell’attaccante partenopeo è stata molto complicata, con ben due infortuni durante i suoi cinque anni a Napoli che gli hanno fatto saltare quasi due stagioni.

Durante quel periodo Arek Milik era quasi caduto in depressione. Difficile recuperare da una botta del genere per un calciatore. Aurelio De Laurentiis, però, gli è sempre stato vicino e come segnale di stima e amicizia gli offrì un rinnovo contrattuale rifiutato dal calciatore.

Ora con Milik è in corso una vera e propria querelle, con l’attaccante che nella prossima stagione andrà via a parametro zero.