ADL e le questioni Zielinski-Lozano: il centrocampista resta, l’attaccante va fuori rosa?

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è al lavoro con il suo staff per rinforzare la rosa a disposizione di Rudi Garcia. L’obiettivo è ripartire da chi ha portato di nuovo lo Scudetto in Campania, e per questo motivo il numero uno azzurro vuole prima valutare i calciatori presenti in squadra, soprattutto chi è in una situazione di contratto poco chiara. I riferimenti sono a Zielinski e Lozano.

Con il centrocampista sono iniziati i colloqui che possono portare al rinnovo contrattuale richiesto anche dal resto della squadra. Il gruppo azzurro, infatti, con Kvara e Osimhen in testa, non vogliono fare a meno del polacco che ormai ha legato con tutti dopo i diversi anni in rosa. Per questo motivo è pronto a restare in azzurro anche con cifre inferiore, rifiutando l’offerta monstre dell’Arabia e la Lazio di Maurizio Sarri.

Diversa, invece, la situazione di Hirving Lozano. Come riportato dall’edizione odierna di Repubblica, infatti, con il calciatore potrebbe esserci un vero e proprio braccio di ferro che si potrebbe concludere con l’esclusione dalla rosa del calciatore. Il presidente Aurelio De Laurentiis è infatti stato chiaro: o rinnova a cifre inferiori o andrà fuori rosa se non si troverà una nuova squadra entro la fine del mercato.