ADL è stufo di aspettare Gila? Cambia obiettivo: ecco il nuovo nome per la difesa!

Uno dei nomi che nelle ultime ore viene accostato insistentemente al Napoli è quello di Mario Gila, considerato il profilo ideale per aggiungere qualità, velocità e affidabilità alla retroguardia. Tuttavia, il club partenopeo non intende limitarsi a un’unica opzione e sta esplorando diverse alternative.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli avrebbe ampliato il proprio raggio d’azione osservando altri difensori centrali, alcuni dei quali rappresentano vere e proprie scommesse in prospettiva futura. Il nome con più esperienza è Federico Gatti, già seguito in passato dagli azzurri e apprezzato per esperienza e solidità, caratteristiche che potrebbero garantire maggiore profondità alla rosa, ma difficilmente verrà liberato dalla Juventus.

Grande attenzione viene riservata anche ai giovani talenti internazionali. Uno dei nomi finiti sotto osservazione è Lee Han-beom, difensore sudcoreano del Midtjylland considerato tra i prospetti più interessanti della sua generazione. Insieme a lui, il Napoli starebbe valutando anche Lucas Herrington, giovane centrale reduce dall’esperienza al Mondiale giovanile e che milita attualmente in MLS al Colorado.

Nella lista degli osservati speciali compare inoltre Bastien Meupiyou, difensore francese classe 2006 dell’Alverca (club portoghese) che molti addetti ai lavori indicano come uno dei talenti emergenti più promettenti del panorama europeo. Il club azzurro vorrebbe puntare su elementi da valorizzare gradualmente.

Al momento non risultano trattative avanzate per nessuno dei profili seguiti, perché il Napoli ha Mario Gila al primo posto del suo taccuino: difficile però soddisfare le richieste della Lazio di Claudio Lotito. Il giocatore avrebbe dato piena apertura al trasferimento ma per il momento non c’è accordo tra i due club.