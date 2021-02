ADL-Gattuso, separazione a giugno? Gazzetta: “Rafa Benitez ha accettato di allenare il Napoli”

Rino Gattuso, con molta probabilità, concluderà la stagione con il Napoli per poi andare via. Il rapporto con il presidente Aurelio De Laurentiis è ormai incrinato e nemmeno la vittoria di qualche trofeo potrebbe cambiare le cose.

Come appreso dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il presidente partenopeo avrebbe già incassato il sì di un altro allenatore per la guida del Napoli per la prossima stagione: Rafa Benitez.

Proprio l’ex allenatore partenopeo sarebbe stato contattato da parte di Aurelio De Laurentiis per subentrare a Rino Gattuso, con il mister che avrebbe accettato.

Con Benitez, infatti, i rapporti sono sempre stati ottimi e Aurelio De Laurentiis non ha mai nascosto il grande passo in avanti fatto dalla società con l’ex allenatore del Liverpool.

Nel calcio, però, non si può dare mai nulla per scontato. Basta immaginare che fino a qualche settimana fa Rino Gattuso era pronto a firmare un lungo contratto col Napoli, mentre ora è un separato in casa con Aurelio De Laurentiis.