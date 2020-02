De Laurentiis sembra convinto: Gattuso è l’uomo giusto per il Napoli

L’incipit dell’avventura di Gennaro Gattuso non era stato dei migliori, ma la storia, con il passare delle partite, è migliorata. Il Presidente Aurelio De Laurentiis, scettico dopo i primi risultati molto negativi, si sta adesso convincendo che il calabrese è l’uomo giusto per la ricostruzione del Napoli e sta quindi pensando di allungargli il contratto per dargli fiducia.

La sfida contro il Barcellona è stata la conferma di quanto immaginato. Il Napoli è riuscito ad andare in vantaggio contro i blaugrana ed è uscito imbattuto dalla gara d’andata, pur avendo giocato in maniera molto difensiva ma comunque efficace. Al ritorno ci sarà bisogno di una gara ad alta concentrazione, ma le assenze del Barça fanno ben sperare.

Il Presidente De Laurentiis è stato convinto in particolare da due caratteristiche che l’ex allenatore del Milan possiede: il pugno duro e la duttilità tattica. Dopo l’ammutinamento contro il Salisburgo, c’era bisogno che qualcuno riportasse ordine e disciplina a Castelvolturno, e ciò non è mancato. Corsa, grida in allenamento e voce rauca dopo ogni partita.

La capacità di adattare il proprio gioco in base all’avversario è un altro dei punti chiave che ha convinto De Laurentiis che Gattuso è quello giusto. In realtà, sul contratto esiste una clausola che permette a ognuna delle parti di rescindere unilateralmente l’accordo, ma allo stato attuale delle cose, Gattuso è il primo interessato nel voler continuare il lavoro da lui iniziato dalle ceneri del Napoli di Ancelotti.