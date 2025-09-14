domenica, Settembre 14, 2025
HomeSportCalcioNapoli, il retroscena su Fabian Ruiz: l'ex azzurro chiese un ingaggio top...
Calcio

Napoli, il retroscena su Fabian Ruiz: l’ex azzurro chiese un ingaggio top per restare

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
ADL
Aurelio De Laurentiis, foto di flickr.com

Fabian Ruiz, centrocampista classe ’96, tre stagioni fa ha lasciato il Napoli per intraprendere una nuova avventura sotto la Tour Eiffel, vestendo la maglia del Paris Saint-Germain.

Per il giocatore spagnolo si è trattato di un’occasione irrinunciabile, come lui stesso ha raccontato: “Quando è arrivata la proposta, che tutti consideravamo importante, non si poteva dire di no a un club come il PSG. Mi restava un solo anno di contratto con il Napoli e sia io che la società eravamo alla ricerca di una soluzione. Credo sia stata la scelta giusta”.

Già da tempo, secondo le indiscrezioni provenienti dallo spogliatoio azzurro, i margini per un rinnovo contrattuale erano ridotti. Fabian, infatti, aveva avanzato la richiesta di un ingaggio attorno ai 4 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva in un periodo in cui il club partenopeo stava adottando una politica di riduzione dei costi.

De Laurentiis, dal canto suo, aveva replicato proponendo poco più di 2 milioni a stagione e inserendo come condizione l’introduzione di una clausola rescissoria. Le distanze, però, si sono rivelate troppo ampie e l’accordo non è mai arrivato, spingendo così il giocatore verso la Ligue 1 e il progetto parigino.

Articolo precedente
Conte richiama Anguissa nel finale: ecco cosa ha detto
Articolo successivo
Zlatan Ibrahimovic e la confessione a Ciro Venerato: “Solo un calciatore mi è superiore”
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode