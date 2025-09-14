Napoli, il retroscena su Fabian Ruiz: l’ex azzurro chiese un ingaggio top per restare

Fabian Ruiz, centrocampista classe ’96, tre stagioni fa ha lasciato il Napoli per intraprendere una nuova avventura sotto la Tour Eiffel, vestendo la maglia del Paris Saint-Germain.

Per il giocatore spagnolo si è trattato di un’occasione irrinunciabile, come lui stesso ha raccontato: “Quando è arrivata la proposta, che tutti consideravamo importante, non si poteva dire di no a un club come il PSG. Mi restava un solo anno di contratto con il Napoli e sia io che la società eravamo alla ricerca di una soluzione. Credo sia stata la scelta giusta”.

Già da tempo, secondo le indiscrezioni provenienti dallo spogliatoio azzurro, i margini per un rinnovo contrattuale erano ridotti. Fabian, infatti, aveva avanzato la richiesta di un ingaggio attorno ai 4 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva in un periodo in cui il club partenopeo stava adottando una politica di riduzione dei costi.

De Laurentiis, dal canto suo, aveva replicato proponendo poco più di 2 milioni a stagione e inserendo come condizione l’introduzione di una clausola rescissoria. Le distanze, però, si sono rivelate troppo ampie e l’accordo non è mai arrivato, spingendo così il giocatore verso la Ligue 1 e il progetto parigino.