ADL vuole rilanciare due azzurri

Con l’addio ormai certo di Antonio Conte, il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, sta iniziando a programmare la prossima stagione insieme a Giovanni Manna. Tra le idee di ADL, c’è quella di rivalutare alcuni acquisti fatti la scorsa stagione, che, fino a questo momento, hanno deluso le aspettative. Si tratta di Lorenzo Lucca e Noa Lang.

I due azzurri hanno, rispettivamente, finito la stagione in prestito al Nottingham Forest ed al Galatasaray. Ciò nonostante, il gigante italiano ex Pisa non è riuscito ad incidere nemmeno in Inghilterra. A breve tornerà quindi a Napoli.

Discorso simile lo si può fare anche per l’esterno olandese, Lang. Dopo un discreto inizio in Turchia, si è poi perso anche lì, non guadagnandosi di fatto la conferma da parte del club turco. Anche lui tornerà quindi a Napoli. Tuttavia il presidente azzurro non demorde ed intende dare ai due rientranti un’altra possibilità, conscio anche dell’investimento fatto appena pochi mesi fa.

Per Lucca, infatti, il club azzurro ha versato ben 35 milioni nelle casse dell’Udinese. Per Lang, invece, sono stati spesi 30 milioni per prelevarlo dagli olandesi del PSV Eindhoven. Al nuovo mister, in pole per la panchina azzurra c’è Vincenzo Italiano, l’ardua sfida di rilanciarli in maglia Napoli.