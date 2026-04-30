ADL vuole ringiovanire la rosa del Napoli

Il Napoli è pronto e ricostruire la sua rosa. L’obiettivo è avere il giusto mix tra giovani e calciatori più esperti. Il progetto giovani, come fa sapere il Corriere del Mezzogiorno, parte da due azzurri già in squadra, ovvero Rasmus Hojlund e Alisson Santos. I due giovanissimi, 45 anni in due, saranno riscattati dal club partenopeo e saranno la base su cui costruire il resto della squadra.

La suddetta operazione permetterà anche di far respirare un po’ le casse del Napoli, visti gli ingaggi non troppo onerosi. Altri sono poi gli azzurri in partenza. Anche loro ovviamente permetteranno al Napoli di avere un notevole risparmio sul monte ingaggi.

Primo su tutti Romelu Lukaku, che sta vivendo gli ultimi mesi da separato in casa. “Tieni duro, i momenti difficili vanno e vengono”, questo il pensiero sui social dell’ex Inter e Manchester United. L’addio del belga appare quindi davvero scontato.

Non rinnoverà neanche Juan Jesus, ormai a fine contratto e di età calcistica piuttosto avanzata. Il brasiliano compirà, infatti, 35 anni a giugno. Da definire ancora invece le situazioni di Anguissa, Politano e altri. Il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, potrebbe pensare di cedere anche loro e cambiare quindi totalmente volto alla squadra.