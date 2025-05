ADL chiede 30 milioni per Olivera: sul terzino c’è l’Atletico Madrid

Si avvicina il calciomercato estivo e con esso tantissime voci di mercato. Il Napoli, in particolare, sembra essere molto attivo sul mercato in entrata. Oltre al difensore dell’Empoli, Luca Marianucci, per il quale l’affare sembra essere praticamente fatto, secondo altre indiscrezioni, molto vicino agli azzurri c’è anche Kevin De Bruyne, forte centrocampista del Manchester City.

Nelle ultime ore, si sta parlando invece di mercato in uscita per quanto riguarda il Napoli. Nel dettaglio, il quotidiano spagnolo AS scrive di un interessamento dell’Atletico Madrid per Mathias Olivera, terzino sinistro uruguaiano di proprietà del club azzurro.

L’ex Getafe, quest’anno, sotto la guida di Antonio Conte, sta disputando davvero un’ottima stagione. Olivera ha un contratto fino al 2030, ma il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, potrebbe valutare di cederlo di fronte ad offerte superiori ai 30 milioni di euro.

Il “Cholo” Diego Simeone chiede rinforzi per il suo reparto difensivo all’Atletico, in quanto non ha convinto tanto quest’anno. Inoltre, molti degli attuali difensori andranno via dal club di Madrid, tra cui: Witsel, Lenglet, Azpilicueta.