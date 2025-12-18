ADL pazzo per Gasperini: cifra faraonica pur di averlo

Gian Piero Gasperini sarebbe potuto essere l’allenatore del Napoli, ma poi il tecnico scelse di rimanere all’Atalanta. Ora sta continuando a fare le fortune della Roma, che punta a dire la propria nella corsa alla Champions League

L’indiscrezione

Secondo quanto emerso nei giorni scorsi, il patron del club campano non aveva mai nascosto la sua stima per il tecnico di Grugliasco, tanto da arrivare a formulare un’offerta davvero importante per portarlo ad allenare allo stadio Diego Armando Maradona. Una mossa che qualche anno fa stava per sorprendere tifosi e addetti ai lavori, visto il profilo e la filosofia di gioco profondamente diversi rispetto a quanto allora era in atto in azzurro.

Dietro a quel corteggiamento c’era più di un semplice apprezzamento tecnico: De Laurentiis vedeva in Gasperini un allenatore capace di imprimere un’identità forte alla squadra e di alzare l’asticella delle ambizioni partenopee, anche grazie al gioco propositivo e alla capacità di far rendere al massimo organici non sempre pieni di stelle.

Tentativo non andato a buon fine

Il tecnico, da parte sua, non ha mai chiuso le porte a Napoli in assoluto: in passato ha ricordato di aver incontrato De Laurentiis per discutere di un possibile approdo, pur ammettendo che non fosse semplice arrivare in quel momento al Napoli e che in quel momento non fosse la scelta più ovvia per la sua carriera. ADL era arrivato addirittura a 4.5 milioni di euro più bonus per lo stipendio, ma alla fine non si fece nulla.