ADL pensa ad una futura cessione: centro sportivo e stadio verranno rinnovati

Aurelio De Laurentiis sarebbe intenzionato a vendere il Napoli tra qualche anno, ma prima vorrebbe valorizzare la società creando un nuovo centro sportivo e portando a Napoli un nuovo stadio

La notizia ha dello scalpore, forse non troppo se si è aggiornati sulle vicende del Napoli, ma Aurelio De Laurentiis sarebbe intenzionato a cedere il Napoli tra qualche anno. Tra le sue idee ci sarebbe la valorizzazione ulteriore della squadra, attraverso un centro sportivo e uno stadio di proprietà. Idee che balenano nella testa del presidentissimo partenopeo già da qualche anno, anche perché le condizioni dello stadio Diego Armando Maradona non sono propriamente ottimali.

Da qualche anno c’è in ballo una possibile ristrutturazione per l’ex San Paolo di Napoli, con Aurelio De Laurentiis che avrebbe però detto al sindaco Gaetano Manfredi che non ci sarebbe più la volontà di continuare con l’impianto. Anzi, sarebbero addirittura iniziati i discorsi su dove farlo. L’idea è quella di un impianto da circa 60mila posti, situato nella periferia del capoluogo campano.

I discorsi sul nuovo stadio azzurro

Sulle cifre si parla di almeno 250 milioni di investimento per lo stadio dei partenopei, con un progetto che ha la volontà di portare nuova linfa alla società capitanata da Aurelio De Laurentiis. L’obiettivo finale del presidente azzurro, però, è quello di vendere tra qualche anno il Napoli.

Non lo ha mai nascosto, seppur lo abbia detto velatamente, e la volontà sarebbe quella di farsi da parte. Non per questioni specifiche, bensì per via del voler trarre più beneficio possibile da quello che, per lui, è sempre stato un progetto per arricchire Napoli e cercare principalmente di arricchire le proprie tasche.

A 75 anni, ormai, l’idea del presidente azzurro sarebbe quella di tirarsi fuori dal mondo del calcio e dedicarsi solo al cinema, restando fuori dai riflettori. In fondo, alla fine, si sa: il calcio è un costante avere i fari puntati e Aurelio De Laurentiis sembra essersi stancato di tutto ciò.