ADL poteva comprarlo per 20 mln, ora è un fenomeno. Vieri: “Tra 2 anni costerà 300 milioni”

Aurelio De Laurentiis, come ogni anno, è sempre alla ricerca di nuovi giocatori in grado di migliorare la squadra. In particolare, nel mirino del presidente azzurro finiscono giocatori che possono esplodere in uno/due anni e, non a caso, nella passata stagione ha acquistato Hirving Lozano per la sonora cifra di 42 milioni di euro.

Fino a questo momento, però, il giocatore non è ancora esploso. In Europa, intanto, c’era un altro grande talento che il Napoli poteva mettere sotto contratto. Stiamo parlando di Erling Haaland. L’ex calciatore del Salisburgo, infatti, era finito nel mirino del Napoli prima di diventare un fenomeno affermato e poteva essere acquistato dagli azzurri per poco meno di 20 milioni di euro.

A parlare dell’attaccante ci ha pensato anche Christian Vieri. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni de “Il Corriere della Sera”: “Erling Braut Haaland: è il più forte di tutti e ha fatto bene a scegliere il Borussia Dortmund, la società migliore per valorizzare i ragazzi. Tra un paio d’anni se ne andrà in una grandissima squadra per 200 milioni, forse 300“.

“Chi è stato il migliore di tutti? Per me il più forte era Ronaldo il ‘fenomeno’: il miglior centravanti del mondo, anche fuori dal mondo. E’ stato il primo a fare il doppio passo e correva più forte lui con il pallone che il difensore senza”.

Aurelio De Laurentiis, quindi, per poco meno di 20 milioni poteva acquistare un vero e proprio fenomeno, un calciatore che ha già segnato parecchie volte al Napoli nonostante le poche partite giocate contro.