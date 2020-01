ADL potrebbe cedere il Napoli: ci sarebbe già un acquirente pronto a garantire un nuovo ciclo?

Aurelio De Laurentiis ha avuto la capacità di riportare il Napoli a grandi livelli. Nonostante ciò, il presidente azzurro non è gradito dalla piazza, la quale pretenderebbe qualche sforzo in più per cercare di vincere lo Scudetto. Il feeling con la piazza non è più lo stesso e, secondo quanto evidenziato da Milano Finanza, il presidente potrebbe cercare acquirenti già nel 2020 per cedere la SSC Napoli e concentrasi su un’altra squadra, il Bari.

Tra gli acquirenti interessati ad acquistare la società azzurra vi è lo sceicco Al-Thani. Lo sceicco ha già provato ad avere contatti con il numero uno azzurro della società partenopea, il quale, però, ha rispedito al mittente ogni presunta offerta. Con il nuovo anno, però, le cose potrebbero cambiare ed Al-Thani ne potrebbe approfittare.

Con il potere dello sceicco e la passione dei tifosi azzurri, infatti, Napoli può davvero sognare. Il presidente Aurelio De Laurentiis, però, avrebbe ribattuto chiedendo almeno 800 milioni di euro per cedere la sua attuale società. Una cifra che, comunque, non dovrebbe scoraggiare il potente Al-Thani in considerazione del suo patrimonio da un miliardo di euro.

Comunque, l’eventuale arrivo di Al-Thani al Napoli sarebbe importante non solo per la possibilità di competere a livello internazionale con l’acquisto di top player da oltre 100 milioni di euro, ma anche per riqualificare parte della città con un nuovo stadio e la zona circostante. Il nuovo Napoli dello sceicco potrebbe essere davvero da sogno. Basta pensare a quanto successo al PSG con l’arrivo di Nasser Al-Khelaïfi. Prima dell’arrivo dello sceicco, infatti, la squadra francese aveva vinto poco o niente. Ora, nel club giocano giocatori del calibro di Mbappé, Icardi, Cavani, Neymar.

I tifosi azzurri, comunque, sul web, hanno già iniziato ad immaginare la nuova squadra azzurra. Paolo R. scrive: “Nel Napoli 2020/21 sogno Alisson, De Bruyne e Sterling“. Lucio I. ribatte: “Alisson, Koulibaly, Marquinhios, Di Lorenzo, Grimaldo, Fabian Ruiz, Allan, Tonali, Sterling, Mertens, Lewandowski: con questa squadra siamo apposto per i prossimi 10 anni!!“. Ovviamente, i tifosi azzurri si sono un po’ lasciati prendere ma sicuramente acquisti del genere sarebbe apprezzati da chiunque.