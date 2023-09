Adl, rabbia e preoccupazione: ennesimo infortunio per il Napoli

Aurelio De Laurentiis sarebbe preoccupato e arrabbiato dopo l’ennesimo infortunio del suo Napoli. Dopo Rrahmani si ferma anche Juan Jesus

Periodo terribile per il Napoli, che dopo aver perso per infortunio Rrahmani si ritrova a perdere anche un altro tassello in difesa. Infatti, a fermarsi è anche Juan Jesus che potrebbe non essere disponibile per la prossima partita di campionato. Aurelio De Laurentiis sarebbe preoccupato per tutti questi infortuni, tanto da provar rabbia e interrogarsi sul perché stia accadendo tutto ciò.

Nella prossima partita di campionato sarà complicato riuscire a comporre una difesa più sicura, specialmente perché gli uomini sono contati e non sembra vi sia possibilità affinché ci sia una linea arretrata già ben affiatata. Si dovrà cercare di giocare con il meglio che si ha, con un Napoli che adesso non può permettersi di sbagliare. In un mese saranno tante le sfide e il non avere tutte le pedine al loro posto potrebbe risultare fatale nella rincorsa sui tre fronti. Gli obiettivi sono vincere e continuare a farlo, ma il Napoli visto nelle ultime uscite difficilmente riuscirà.

Clima sereno a Napoli?

Nonostante tutto, la situazione a Napoli sembra essere tranquilla. Rudi Garcia è intervenuto ieri in conferenza stampa, snocciolando la questione sulle ultime uscite. Ecco cosa ha detto il tecnico partenopeo: “Ogni volta che vado in città, i tifosi mi incoraggiano. Poi lavoriamo per migliorare ogni giorno. Vincere in Champions non è mai una cosa ovvia. Aspettiamo la grande sfida contro il Real. Adesso torniamo al pane quotidiano che è il campionato. Vogliamo vincere domani”.

Poi continua: “Io ho una rosa forte soprattutto in attacco. Ho possibilità di cambiare giocatori e tenere la qualità alta. Sapendo che gli esterni sono molto più esposti perché devono dare una grande mano in difesa. Mi riferisco a Politano per esempio che non ha mai finito le partita. Si rende sempre disponibile. Ci possono essere rotazioni ma tutti sanno che devono dare una mano alla squadra, chi inizia e chi entra a partita in corso. In nove giorni giocheremo 4 partite, impossibile iniziare sempre con lo stesso undici o finire sempre con lo stesso undici. Conto su tutti, ci vuole l’atteggiamento collettivo e lo devono avere tutti”.