ADL rifiuta 900 milioni per la cessione, i cinesi insistono sull’acquisto della SSC Bari

Il gruppo della famiglia De Laurentiis, che comprende la FilmAuro, la SSC Napoli e SSC Bari, è finito ormai da tempo nel mirino dei fondi americani. Secondo le ultime indiscrezioni, alcuni giorni fa sarebbe arrivata una nuova proposta milionaria rifiutata da parte del presidente Aurelio De Laurentiis.

La famiglia, infatti, non ha intenzione di cedere di fronte alle offerte, ma, ascolterebbe con interesse solo offerte per una eventuale cessione della SSC Bari. In caso di promozione in Serie A, infatti, non sarebbe possibile essere proprietari di entrambi i club.

Per questo motivo, c’è un forte interesse da parte dei cinesi i quali sono interessati ad acquistare il club di proprietà di Luigi De Laurentiis, ovvero il Bari. Il Napoli, invece, non si tocca.

Già nel 2019, Aurelio De Laurentiis, rivelò l’offerta di un fondo americano interessato ad acquistare tutto il gruppo: “Giorni fa mi si è avvicinato un signore che mi ha detto: “Sai, Aurelio, ho la possibilità di presentarti un acquirente che avrebbe intenzione di offrire 900 milioni di euro“.

“Ho sorriso e gli ho ribadito quello che ho detto ripetutamente: il Napoli non è in vendita. Non ho nessuna intenzione che si possa correre il rischio di ricreare quelle situazioni che hanno poi portato al declino. Qui c’è soltanto bisogno di un uomo con la capacità di tenere la rotta giusta“.