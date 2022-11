ADL: “Ronaldo al Napoli?”

Negli ultimi giorni della scorsa sessione di calciomercato è rimbalzata nelle varie testate giornalistiche l’idea del possibile arrivo di Cristiano Ronaldo al Napoli tanto che ormai anche i tifosi ci speravano davvero.

La suggestione era alimentata dal fatto che il portoghese aveva inizialmente deciso di rompere definitivamente con i Red Devils alla ricerca di un club con cui giocare la Champions League e, allo stesso modo, gli inglesi sembravano interessati a Victor Osimhen. L’idea, infatti, era quella di portare il nigeriano in Inghilterra per 100 milioni ma soprattutto il Napoli chiedeva al club inglese di pagare lo stipendio di Ronaldo per circa l’80%.

In realtà, come si è visto dagli sviluppi successivi, si è trattato soltanto di una suggestione di mercato. A distanza di tempo, infatti, è ormai chiara anche la posizione del presidente De Laurentiis che non è mai stato propenso all’acquisto di calciatori avanti con l’età ma soprattutto non si è mai sbilanciato riguardo ingaggi così alti.

Lo stesso, invece, non si può dire per il mister Spalletti che, al contrario, avrebbe voluto allenare Cristiano Ronaldo. L’entourage azzurro, comunque, ha scelto di puntare su calciatori giovani come Osimhen con una grade prospettiva di crescita.