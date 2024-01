Adl su Italiano in caso di addio alla Fiorentina

Aurelio De Laurentiis voleva prendere Vincenzo Italiano per il suo Napoli. Nel caso in cui dovesse salutare la Fiorentina potrebbe comunque tornare utile per il patron partenopeo

Secondo quanto raccontato dalla Gazzetta dello sport, Aurelio De Laurentiis avrebbe voluto prendere Vincenzo Italiano questa estate, ma alla fine non lo ha preso per rispetto verso l’amico Rocco Commisso.

L’allenatore della Fiorentina è stimatissimo dal patron azzurro, che non è detto non possa riprovarci in estate per lui. Anche se potrebbe finire per essere difficile.

Si legge sulla Gazzetta dello sport

“C’erano due nomi più di tutti che stuzzicavano il presidente campione d’Italia quando ha capito che con Spalletti era finita. Nessun segreto: uno era Thiago Motta, grande protagonista in questa stagione col suo Bologna. E l’altro era il tecnico della Fiorentina, mai disturbato però, per rispetto all’amico Commisso. Ma il messaggio era chiaro a tutti: se Italiano rompe con la Fiorentina, allora lo voglio a Napoli”.

Italiano – si continua a leggere – ha tutto ciò che piace ad Aurelio: lavoratore serio e con un grande carisma. E amante del 4-3-3. Un tipo che riesce a dare sempre il massimo con quello che ha e che – soprattutto – riesce sempre a migliorare i suoi giocatori e le sue squadre. E adesso ha maturato anche un’esperienza internazionale importante, che lo mette ancora al centro dei pensieri di De La: domani sarà avversario da battere, per puntare alla Supercoppa. Da giugno chissà: di sicuro il presidente azzurro continua a reputarlo tra i migliori in Italia e tra i più adatti a sedersi sulla panchina azzurra”.