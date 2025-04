Simeone dirà addio al Napoli in estate?

Aurelio De Laurentiis con gli anni ha imparato a dire la sua anche sul mercato e sugli aspetti tecnici del calcio. Diversi sono gli affari conclusi in prima persona dal patron del Napoli, tra i più recenti basti pensare ad Alessandro Buongiorno, fortemente voluto da Antonio Conte, e ai due scozzesi, Scott McTominay e Billy Gilmour.

Il presidente del Napoli, in passato, ha invece voluto fortemente Giovanni Simeone, che ancora oggi fa parte della rosa azzurra. L’ex Verona è particolarmente apprezzato non solo per le sue qualità di attaccante ma soprattutto per la grinta che mette in ogni partita e l’attaccamento alla maglia.

Simeone è stato uno dei protagonisti indiscussi con Spalletti nell’anno dello scudetto. Nonostante spesso giocasse pochi minuti a partita, l’argentino è quasi sempre riuscito ad incidere, segnando gol molto pesanti.

Ora però Simeone potrebbe essere ceduto, anche se a malincuore. Conte vorrebbe un attaccante che riesca a giocarsi il posto di prima punta con il belga Romelu Lukaku. Gli acquirenti sicuramente non mancano. Già in passato è stato più volte cercato da alcuni club di serie A.